Лариса Долина в Сочи пустилась в пляс с участником шоу «Голос» Ваней Чебановым

В минувшую субботу на Красной поляне проходил фестиваль Леонида Агутина. Знаменитые певцы собрались для того, чтобы поддержать подрастающих звезд. Во время концерта исполнителя Лариса Долина решила плясать вместе с участником шоу «Голос» Ваней Чебановым.

Мероприятие собрало много эстрадных звезд, которым придет на смену молодое поколение. Проводились трениги и конкурсные программы, во время которых метры эстрады поделились опытом с юными талантами.

Агутин при этом выступил с сольным концертом. Под хиты Леонида танцевали все присутствующие артисты. Долина плясала с Ваней Чебановым, который принимал участие в вокальном конкурсе «Голос». Лариса Александровна предпочла черное платье и белый пиджак. Не помешал даже дождь, который начался.

Добавим, что форум продлится до 11 июля. Зрителей ждет финальный гала-концерт, на котором они услышат Агутина, Долину, Ярушина, Чеботину, Джокера, Подольскую, Варум, Преснякова, Чебанова и многих других.