Максим Фадеев высказался о конфликте с НаргизЗакировой, которой запретили въезд в РФ

Как признался Фадеев, ему надоело терпеть нападки артистки. Продюсер промоутерам, организовавшим концерт в Алматы, направил уведомление, однако те его проигнорировали. В ближайшее время у Наргиз запланировано выступление. Шоу состоится 27 июля и пройдет в Ташкенте. Но Фадеев намерен идти до конца.

Меня удивляет, что в Узбекистане игнорируют нормы Бернской конвенции об охране художественных и литературных произведений. Насколько мне известно, родственник певицы являлся Министром культуры Узбекистана. Кому, как не ему, известно, что применение чужих песен и фонограмм - преступление? Так, как угон авто или ограбление магазина, - возмутился продюсер.