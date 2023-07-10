«Мы больше не колония!»: как Средняя Азия «отменила» Григория Лепса

После шума местных активистов в Казахстане и Киргизии, выступления певца Григория Лепса отменили. Общественные деятели призывали запретить концерты тех артистов, которые поддерживают СВО. Якобы исполнитель пообещал один млн рублей для военных ВС РФ за уничтожение танка Leopard и Abrams.

В ответ на это активист Арман Шораев обещает заплатить миллион тенге тому, «кто сможет сорвать концерт Лепса». Он написал, что не позволит Григорию противостоять Украине и зарабатывать в РК. А Ольга Полякова и вовсе пообещала выплатить 1 тыс. долларов тому, кто в Лепса плюнет.

При этом стало известно, что в Узбекистане также запретили концерт певца. Сообщается, что музыкальное шоу российского шансонье перенесено по техническим причинам. Местный блогер Никита Макаренко отреагировал на такую новость:

«Узбекистан, молодец! Горжусь! Пора показать, что больше мы не колония».