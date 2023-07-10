45-летняя Ольга Орлова показала фигуру спустя 5-ть месяцев после родов

45-летняя Ольга Орлова показала в соцсети, как сейчас выглядит ее фигура. Напомним, пять месяцев назад певица стала мамой во второй раз. Артистка призналась, что ей весьма тяжело приводить себя в форму.

Одна из подписчиц Ольги отметила, что после родов у нее не до конца ушел живот. Девушка написала, что находится в такой же ситуации, хотя последние несколько месяцев занимается спортом каждый день.

В ответ Орлова не постеснялась и показала свою фигуру. Артистка подчеркнула, что работает над проблемой, однако после кесарева восстановление зачастую идет труднее.

К слову, сейчас экс-солистка «Блестящих» находится в отпуске. Она отправилась на границу. Однако звезда находит время на регулярную физическую активность.