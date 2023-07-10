Отдыхающая в Италии певица Кристина Орбакайте попала в громкий скандал

Кристина Орбакайте покинула Россию. Певица сейчас проводит время в Италии с супругом – бизнесменом Михаилом Земцовым, а также дочерью Клавой. Там артистка встретилась с сыном Дени Байсаровым, которого не видела последние несколько месяцев.

Но за рубежом у дочери Примадонны возникли неприятности.

Журналисты сообщили, что вокруг имени исполнительницы в РФ разгорелся громкий скандал из-за того, что организаторы концерта в Южно-Сахалинске подали в суд за срыв выступления.

Несмотря на то, что Орбакайте оправдали, многие потребовали от Кристины объяснений. Потому, находясь на отдыхе, исполнительнице и ее представителю пришлось за случившееся оправдываться.