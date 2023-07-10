Отец умершей Жанны Фриске признался, что брат артистки умер при родах

8 июля певице Жанне Фриске могло исполнится 49 лет. Исполнительница скоропостижно скончалась в 2015 году после двухлетней тяжелой борьбы с глиобластомой (раком головного мозга). На могилу артистки приходят поклонники и приносят свежие цветы.

Со смертью любимой дочери не смогли смириться родители умершей знаменитости. Отец Жанны Владимир Фриске в день рождения наследницы рассказал о еще одной семейной трагедии.

По словам мужчины, Жанна для них с женой была долгожданным ребенком. Оказывается, супруга ожидала двойню. На свет должен был появиться еще мальчик. Однако брат звезды умер в ходе родов. Да и самой певице врачи не давали прогнозов. Несколько месяцев будущая звезда провела в боксе.