Продюсер Иосиф Пригожин предстал перед поклонниками с густой шевелюрой

Иосиф Пригожин опубликовал в соцсети новое фото. Продюсер предстал в кадре с густой шевелюрой. Дело в том, что в последнее время он часто упоминается в СМИ из-за опального однофамильца. Если муж Валерии сперва нервничал, то затем более спокойно стал относится к ситуации и даже начал шутить.

Похоже, продюсер нашел выход. Он решил преобразить внешность, чтобы не быть похожим на однофамильца. Иосиф предстал перед фанатами с шевелюрой. Известно, что Пригожин стал лысым в молодом возрасте и даже не попытался восстановить волосы. Но на новом снимке он красуется черными волосами, стоящими торчком и уложенными на молодежный манер. Также свой новый образ Пригожин дополнил круглыми темными очками.

Подписчики отметили, что мужчине очень идут волосы. Они считают, что супруг певицы стал моложе на 10 лет. Правда, фолловеры заподозрили, что деятель шутит, а на его голове у него парик.