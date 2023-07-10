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Родион Газманов пояснил, почему сбежавшие из РФ актеры не востребованы за рубежом

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Родион Газманов пояснил, почему сбежавшие из РФ актеры не востребованы за рубежом
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Фото из открытых источников

Певец Родион Газманов, который стал почетным гостем фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», высказался по поводу того, почему уехавшие с из России после начала СВО артисты не собирают за рубежом даже небольших залов. В то время как в РФ на концертах и спектаклях иноагентов и опальных актеров были аншлаги.

По словам Газманова, на их выступления приходят лишь выходцы из бывшего СССР. Но главная причина невостребованности сбежавших за рубеж артистов Газманов так формулирует: «Предателей везде не любят!»

Родион добавил, что у публики есть человеческое неприятие к исполнителям, бросившим родную страну в тяжелое для нее время.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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