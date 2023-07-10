Shot: сыну Михаила Ефремова Никите вскрыли череп из-за отека мозга

Сыну российского актера театра и кино Михаила Ефремова провели вскрытие черепа. Такую манипуляцию врачи провели из-за оттека мозга, который был получен в результате падения из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На месте ушиба у Николая Ефремова появилось уплотнение — в лобной доле мозга справа. Там скопилась лишняя жидкость, она нарушала поступление кислорода. Медики сделали ему трепанацию черепа и поставили проточно-промывную систему для дальнейшей очистки раны», — пишет источник.

Напомним, 30 июня Ефремов-младший выпал из окна. Позже его из-за проблем с легкими подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).