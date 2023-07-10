StarHit: Данилко обвинил продюсера РФ в заговоре

В 2007 году песенный конкурс Евровидение проходило в Хельсинки (столица Финляндии). РФ тогда представляла группа SEREBRO, а Украину - Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Певец вспомнил старую историю, обвинив продюсера России Максима Фадеева в заговоре. Как рассказал украинский артист, участницы группы держались в стороне от него.

«Я на «Евровидении» с SEREBRO прекрасно общался. Напротив, хотел стать ближе, они в стороне держались. Группа прекрасная, это самое начало. Не знаю, был заговор против нас или нет, но участвовал Максим Фадеев, это все знают прекрасно. В результате все вернулось к нему бумерангом — расстался с Первым каналом, подставили его очень некрасиво», — сказал Андрей.

Данилко добавил, что девушки до сих пор держат обиду за оценки в рамках Евровидения. Напомним, артисту тогда досталось второе место, а группе - третье. Якобы все шло к тому, что SEREBRO должно взять серебро, однако из-за выступления Верки Сердючки этого не случилось.