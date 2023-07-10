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Украинская группа «Мачете» едет с концертами по городам России

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Украинская группа «Мачете» едет с концертами по городам России
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Фото из открытых источников

2 июня в Петербурге на «Флагштоке» прошел концерт украинской группы «Мачете». Ее фронтменом является Ярослав Малый (Моше Пинхас Малый). Впереди коллектив ждет несколько выступлений в городах России — Ростове-на-Дону,  Петербурге, Москве, краснодаре и опять Питере.

Прекращение гастрольной деятельности музыкантов было связано с началом СВО. Но через некоторое время артисты решили вернуться в РФ, чтобы «нести любовь».

Ярослав Малый - уроженец Кривого Рога. 50-летний певец — фигура хорошо известная в нашей стране благодаря другому проекту «ТОКИО». Группа собирала аншлаги и забирала музыкальные премии. Сам лидер коллектива написал саундтреки к многим российским фильмам.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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