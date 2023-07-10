Украинская группа «Мачете» едет с концертами по городам России

Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они
Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу
Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала
Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали
В телесериале «Король и шут» Валери Зоидовой пришлось сняться в обнаженной сцене, хотя в итоге этот эпизод не вошел в монтаж. Но бойфренд актрисы не
В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две