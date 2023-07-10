Умер известный актер и экс-муж Оксаны Пушкиной журналист Владислав Коновалов

Оксана Пушкина сообщила о трагической новости. Ушел из жизни ее бывший муж, журналист Владислав Коновалов. Об этом звезда рассказала в личном микроблоге.

По данным Пушкиной, мужчина скончался 9 дней назад в 79-летнем возрасте. Причину внезапной кончины Оксана не озвучила. Она только поделилась чувствами к покойному.

"Это был выдающийся журналист, обладатель многих международных и отечественных наград. Мой учитель, коллега, первая любовь Владислав Коновалов," - сообщила теледива.

Заметим, что Коновалов был старше избранницы на 20 лет. Вместе супруги прожили 30 лет. У пары есть общий сын Артем, который в 1988 году появился на свет.