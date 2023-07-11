36-летняя Виктория Дайнеко продемонстрировала свою фигуру в купальнике

Виктория Дайнеко сейчас отдыхает на Мальдивах. Певица поделилась очередной порцией новых фотографий с отдыха. На кадрах сладкоголосая исполнительница позирует в светлом купальнике. В руках она держит большой солнцезащитный зонт.

Как отметила победительница шоу «Фабрика звезд-5», она хочет быть стройной, но такая внешность негативно отражается на здоровье.

Может быть, похудеть опять на 10 кг? Вообще в любых формах есть плюсы и минусы. Главное — хорошее самочувствие. Когда была худее, физически плохо чувствовала себя, - написала Дайнеко.

К слову, Виктория 10 лет страдает аутоиммунным заболеванием, которое приводит к отеками в области живота. Эту проблему 36-летняя артистка не может решить при помощи спорта, поскольку он приводит к обострению.