7Days.RU: Алена Свиридова в купальнике щегольнула стройной фигурой

60-летняя российская эстрадная певица Алена Свиридова, несмотря на возраст (в этом году звезда отпразднует 61-летие),тщательно следит за собой. На днях в соцсетях артистка опубликовала новое видео, на котором похвасталась фигурой.

На размещенном кадре исполнительница эффектно прошлась по причалу в ярком купальнике. Видеоролик Свиридова сопроводила соответствующей подписью:

Будем зимой вспоминать, когда тепла, солнца, моря, арбузов не хватает.

Пользователи восхитились внешним видом певицы. Они оставили много приятных комментариев. Может быть секрет стройности Алены Валентиновны в том, что она для себя разработала особый режим питания, не объедается калорийной пищей, исключила сладкие соки.