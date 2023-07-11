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Актриса Якунина прокомментировала русофобские высказывания Хаматовой

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Актриса Якунина прокомментировала русофобские высказывания Хаматовой
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Фото из открытых источников

Анна Якунина, которая прославилась после участия в фильмах «Личная жизнь доктора Селивановой», «Склифософский» и «Последний богатырь: Посланник тьмы», появилась на фестивале «Хрустальный ИсточникЪ». Главной темой прошедшего мероприятия стал патриотизм.

В беседе с журналистами народная артистка высказалась по поводу Чулпан Хаматовой, которая после оглашения начала СВО уехала из РФ в Латвию и оттуда говорила немало русофобских высказываний.

«Наши актеры не станут своими за рубежом никогда. Что, стала Хаматова латвийской актрисой? Вот теперь, говорят, что размышляет о возвращении назад в РФ. Что теперь она мне скажет, глядя в глаза, после всего того, как наговорила такое о России? Что теперь будет нам говорить?», - возмутилась Якунина.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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