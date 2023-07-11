«Другой человек»: звезда «Сватов» Олеся Железняк рассказала о работе с Владимиром Зеленским

Актриса РФ Олеся Железняк, звезда сериала "Сваты", во время телешоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он еще был актером и продюсером.

Как рассказала артистка, ранее это был "другой человек". Она не знает, что с произошло с Зеленским. Олеся с ним пересекалась не один раз, поскольку Владимир являлся создателем и продюсером сериала "Сваты". Также они играли в фильме "8 первых свиданий" и комедии "Любовь в большом городе 2".

По признанию Олеси, они с Владимиром часто "шутили", общались. Однажды артистка стала гостем программы Зеленского "95 квартал". Но после этого увидела выступления с неприятными шутками о РФ и очень удивилась.

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