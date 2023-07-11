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Гузеева заявила, что изменится в шоу «Давай поженимся» после долгого перерыва

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Гузеева заявила, что изменится в шоу «Давай поженимся» после долгого перерыва
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Фото из открытых источников

Скоро в эфиры Первого канала вернется любимое многими шоу «Давай поженимся». Как сообщает ТАСС, ведущая Лариса Гузеева заявила, что новые выпуски программы ориентированы на создание здоровых отношений и семьи.

«Программа о том, как создавать семьи, не обсмеивать и разрушать. Новые выпуски ориентированы на создание отношений и семьи», - отметила Гузеева.


По информации пресс-службы Первого канала, дружный коллектив снова объединяется в любимом доме под названием «Давай поженимся!».

Продюсеры добавили, что они действительно изменили концепцию и подачу проекта. Теперь упор будут делать на то, чтобы нести традиционные ценности: романтические отношения между мужчиной и женщиной и создание крепкой семьи.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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