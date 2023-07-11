Юлия Ковальчук рассказала о трудностях, которые у нее возникли во время второй беременности

Юлия Ковальчук, которая на днях во второй раз стала мамой, родила дочь. Певица ее муж Алексей Чумаков от общественности скрывали беременность. Артистка после родов намекнула поклонникам о трудностях, возникших во время беременности. В частности, она страдал от сильных отеков.

Слухи об интересном положении вокалистки впервые появились в апреле. Тогда артист отшутился и сообщил, что в семье беременный только он. О пополнении в звездном семействе возлюбленные рассказали после родов. Теперь Ковальчук с радостью выходит на связь с подписчиками. В одном из новых постов звезда рассказала, что сейчас она планирует хорошенько отдохнуть и посвятить свободное время семье.

Нужно напомнить, что впервые пара стала родителями в 2017 году. Тогда у супругов родилась дочка Амелия.