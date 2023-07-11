Какие ножки и декольте! София Ротару напомнила о себе после слухов о тяжелой болезни

Популярная советская исполнительница София Ротару, которой исполнилось 75 лет, последние несколько лет не дает о себе знать. Также звезда не приезжает с концертами в Российскую Федерацию.

Даже многие коллеги певицы, которые ранее поддерживали с ней связь, теряются в догадках, что в настоящее время происходит с «хуторянкой». Тем временем в Сети регулярно появляются слухи о тяжелой болезни артистки.