Лепс заявил, что не осуждает решение Пугачевой улететь в Израиль вслед за мужем-иноагентом

В 2019 году продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз Закировой, после чего ей запретили исполнять песни композитора. Как
В телесериале «Король и шут» Валери Зоидовой пришлось сняться в обнаженной сцене, хотя в итоге этот эпизод не вошел в монтаж. Но бойфренд актрисы не
В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две
Дочь Владимира Кузьмина могла принять участие в первом сезоне «Фабрики звезд», поскольку прошла кастинг. Однако мама выступала против, из-за этого
Первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" досталось 22-летнему трансгендерк Рикки Колле. Впервые в истории титут победительницы
Концерт Кристины Орбакайте, который должен был пройти в Южно-Сахалинске, отметил организатор. Об этом информирует пиар-менеджер певицы Илья Гоголев.