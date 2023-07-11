Певица Татьяна Буланова высмеяла рецепты ведущей Юлии Высоцкой

На днях популярная исполнительница Татьяна Буланова посетила собственный ресторан в Санкт-Петербурге. Звезда эстрады решила высказать свое мнение о ведущей Юлии Высоцкой. Певица высмеяла кулинарные рецепты теледивы.

В ходе визита в ресторан шеф-повар принес Татьяне известную пасту с крабом. У многих блюдо вызвало ассоциацию с передачей Высоцкой. Буланова шутливо отметила, что это блюдо напоминает ей интернет-мемы, где Юлия берет мясо прямо с панцирем и перемешивает все ингредиенты.

Нужно сказать, что ресторан итальянской кухни, который, к слову, стоит 50 млн рублей, является щедрым подарком молодого мужа артистки. Недавно она вышла замуж за 35-летнего предпринимателя Валерия Руднева.