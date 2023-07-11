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Появились первые фотокадры кровавого фильма ужасов про Золушку

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Появились первые фотокадры кровавого фильма ужасов про Золушку
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Фото из открытых источников

Компания ITN Studios показала первые фотокадры кровавого хоррора «Проклятие Золушки». Этот низкобюджетный ужастик расскажет про известную героиню многих сказок.

Снимки демонстрируют, что лента действительно кровавая. Можно увидеть окровавленную и дико орущую Золушку. Также видно, что на туфельке героини есть кровь.

Как отмечают эксперты, каких-либо сюжетных деталей в картине нет. Возможно, они позже появятся. Продюсером и режиссером фильма станет Луиза Уоррен. Сценарий написал Гарри Боксли. Золушку сыграет актриса Келли Райан Сансон. Вместе с ней снялись Даниэль Скотт и Крисси Вунна. Премьера «Проклятия Золушки» намечена на октябрь этого года.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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