Продюсер Максим Фадеев дал определение певице Наргиз на фоне краж его песен

Российский музыкальный продюсер, автор-исполнитель и композитор Максим Фадеев опубликовал в соцсетях новый пост, в котором четко объяснил ситуацию, произошедшую с узбекской исполнительницей Наргиз Зактровой. Он пообещал в дальнейшем не упоминать об артистке.

Как напомнил Фадеев, он запретил певице исполнять его композиции четыре года назад. Но Закирова продолжает петь эти песни.

Продюсер долго думал, какое определение можно ей дать.

"Она воровка на доверии. То же самое, если бы взяла чужую машину покататься, а затем уехала на ней в Узбекистан и начала заниматься частным извозом и зарабатывать деньги", — отметил Макс.

Нужно напомнить, что 52-летнюю вокалистку в мае депортировали на родину, запретив въезд в Российскую Федерацию на целых 50 лет.