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Ряд украинских поклонников призвали Джонни Деппа отказаться от визита в РФ осенью 2023 года

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Ряд украинских поклонников призвали Джонни Деппа отказаться от визита в РФ осенью 2023 года
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Фото из открытых источников

Украинские поклонники решили собрать порядка 370 тысяч долларов для американского актера Джонни Деппа для того, чтобы тот не приезжал осенью 2023 года в РФ.

Дело в том, что голливудский артист рассматривает возможность записи совместной композиции с российским коллективом «ЯМОРЕ». Украинцы надеются, что Депп откажется от запланированного российского тура. Фанаты не только предложили Джонни обещанные 370 тысяч долларов, но и раскритиковали его поддержку России.

Отметим, что поездка актера носит творческий характер. Также он хотел ознакомится со знаменитыми достопримечательностями страны. Переговоры о поездке идут на протяжении пяти лет.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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