Съёмки в шоу «Выжить в Дубае» плохо отразились на внешности Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля испытали невыносимую жару и другие «прелести» жизни в вагончике, где поселились на месяц ради съёмок шоу «Выжить в Дубае». Ведущие признались, что у них осталось много неприятных впечатлений.

Например, песок постоянно забивался в рот и глаза, стоило супругам выйти из вагончика. Место, где жила пара, роскошью не отличалось. Из мебели были лишь две кровати. Иногда ведущая отдыхала в пятизвёздочном отеле.

Поклонники были удивлены последним фото Ляйсан без фильтров. Как отметили фанаты, 38-летняя Утяшева стала выглядеть хуже. Неудачные кадры вызвали у пользователей сочувствие. Они написали, что красота покинула экс-гимнастку.