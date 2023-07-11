Сергей Безруков показал в Сети экстремальные съемки под водой

Сергей Безруков показал экстремальные съемки под водой. В настоящее время актер снимается в фильме «Плевако», режиссером которого выступила его жена Анна Матисон. Артисту досталась роль оратора и адвоката Федора Плевако.

Для привлечения внимания к новой картине Сергей часто делится кадрами со съемочной площадки. На видео, опубликованном в соцсети, Безруков делает под водой очень сложный трюк. Суть сцены он не объяснил, однако отметил, что им пришлось использовать дублера.

«Для погружения нужен опыт, поэтому пригласили профессионального дайвера. Вспомнил свои навыки. Было круто!» - сказал актер.

Он согласился сниматься в фильме из-за главного героя, который показался артисту интересной личностью. Безруков увидел те черты, которые характерны для него, в частности умение оставаться человеком и порядочность.