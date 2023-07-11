Сериал «Счастливы вместе» снова вернется на экраны после 10-летнего перерыва

ТНТ объявил о съемках полюбившегося всем ситкома «Счастливы вместе». После 10-летнего перерыва телесериал появится на российских экранах, только под иным названием «Букины». Это логично, поскольку главными героями ленты стала семья Букиных.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (он же Геннадий Букин), Наталья Бочкарева (исполнила Дарью Букину), Дарья Сагалова (сыграла Свету Букину) и Александр Якин (досталась роль Ромы Букина).

По информации режиссера комедийного телевизионного сериала «Счастливы вместе» Георгия Дронова, он очень рад возвращению многосерийного фильма на экраны. Как отметил кинодеятель, продюсеры предложили стать режиссером ситкома. Но у Дронова настолько загруженный график, что пока он не ответил согласием.