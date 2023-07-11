SHAMAN дал свой первый концерт для жителей Донбасса в рамках новой концертной программы

Уроженец Тульской области Ярослав Дронов (певец SHAMAN) дал первый концерт жителям Донбасса в рамках новой концертной программы. Шоу носит название «Я РУССКИЙ». Сперва песни исполнителя услышали жители города Снежнóе (Горловский район) 7 июля.

8 июля этого года состоялось выступление артиста в Краснодоне. Шоу певца посетили не только добровольцы и военнослужащие, но и медики, военкоры, волонтеры. SHAMAN поблагодарил всех за теплый прием и аплодисменты.