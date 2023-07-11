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Солистки «Блестящих» Новикова и Ручка объявили о выходе новой песни с голосом Фриске

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Солистки «Блестящих» Новикова и Ручка объявили о выходе новой песни с голосом Фриске
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Фото из открытых источников

Солистки «Блестящих» собираются создать обновленный сингл с использованием живого голоса покойной Жанны Фриске. Поклонники с нетерпением ждут новую песню.

В июне, исполнилось 8 лет с момента смерти Жанны Фриске. Участницы коллектива решили почтить память талантливой подруги новым треком. Анонс релиза на своей странице в соцсети разместила Ксения Новикова.

 «Блестящие» feat Жанна Фриске», — написала в посте звезда. 

Аналогичный пост опубликовала Надежда Ручка. Фанаты были заинтригованы сообщениями артисток. Они отметили, что ожидается перезапись песни Фриске «А на море белый песок». Певицы сейчас вместе исполняют популярную композицию, поэтому, видимо, решили оставить голос Жанны и создать полноценный фит. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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