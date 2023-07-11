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Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в российской версии турецкого телесериала «Постучись в мою дверь»

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Стало известно, кто сыграет роль Серкана Болата в российской версии турецкого телесериала «Постучись в мою дверь»
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Фото из открытых источников

Стало известно, кто сыграет Серкана Болата - главного героя турецкого телесериала «Постучись в мою дверь» в российской версии.

Съемки проходят в Москве, кастинг завершен. По всей видимости, эта роль досталась 30-летнему Никите Волкову.

Актер имеет сходство с турецким коллегой Керемом Бюрсином, исполнившим роль Серкана Болата в популярном многосерийном фильме. Информация об участии Волкова пока что официально не подтверждена. Однако она соответствует действительности.

Добавим, что российским зрителям Никита хорошо знаком по работам в картине «Две женщины» и фильме «Черновик». Также он снимался в сериале «Пекарь и красавица» и «Кризис нежного возраста».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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