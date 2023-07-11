Умерла от рака груди звезда сериала «Одна жизнь, чтобы жить» Андреа Эванс

Американская актриса Андреа Эванс (Andrea Evans) умерла в возрасте 66 лет. Она запомнилась зрителю ролью Тины Лорд в сериале «Одна жизнь, чтобы жить».

Звезда скончалась после тяжелой борьбы с онкологической болезнью. У Андреа врачи обнаружили рак груди. Эванс ушла из жизни в своем доме в Пасадене (штат Калифорния) в окружении близких и родных людей. Смерть артистки подтвердил кастинг-директор Дон Кэрролл.

Как сообщается, актриса прошла несколько курсов химиотерапии, но болезнь оказалась сильнее. Незадолго до кончины женщина завершила мемуары «Моя единственная жизнь, которую осталось прожить». У знаменитости остались супруг Стив Родригес и 19-летняя дочка Кайли.