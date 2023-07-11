В ЧелГУ составили список песен и фильмов, ассоциирующихся у молодежи с культурой России

Специалисты ЧелГу (Челябинский государственный университет) назвали список фильмов и песен, которые ассоциируются у молодежи с культурой РФ. Специалисты провели опрос 4000 человек от 15 лет до 21 года. Их попросили назвать самые узнаваемые и цитируемые композиции и кинокартины.

В данный список попали такие фильмы как «Ирония судьбы»,«Бриллиантовая рука», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Из относительно новых ленты были названы «Бригада», «Т-34», «Чебурашка», «Брат 2», а также «Движение вверх».

Среди хитов лидером является «Катюша». Также были упомянуты патриотические треки «Вперед, Россия» Газманова, «Я русский» певца SHAMAN. Упомянули такие народные песни как «Ой, мороз, мороз», «Калинка-«Ой, мороз, мороз», «Во поле береза стояла», популярные хиты 90-х (песни Юрия Шатунова), хиты советского андеграунда (Виктора Цоя, «Группы крови», «Кукушки»).