43-летняя певица российской эстрады Слава завалила в Турции верблюда

Российская исполнительница Анастасия Сланевская (она же певица Слава) недавно уехала на гастроли в Турции. Но там 43-летняя артистка опозорилась перед местными жителями.

Во время перерывов между выступлениями эстрадная звезда отправилась на море. На пляже Слава попросила турка, который сопровождал верблюда, немного прокатиться на животном. Но знаменитость постигла неудача. Животное буквально завалилось на бок, когда певица пыталась на него забраться.

«Бабуля Слава верблюда завалила! На гастролях в Турции не обошлась без происшествий. Со мной не соскучишься», — написала в микроблоге исполнительница.

Впрочем, многие интернет-пользователи в этом не нашли ничего смешного.