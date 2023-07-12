Актёр Александр Домогаров поделился главными достижениями в своей жизни

Александр Домогаров, которому сегодня исполняется 60 лет, впервые появился на экранах в 1984 году, однако всенародную любовь получил после роли Павла Горина в "Гардемаринах" и Андрея Серегина в фильме "Бандитский Петербург".

В интервью актер признался, что он не может выделить самое значимое достижение жизни. Как объяснил артист, он построил несколько домов, посадил много деревьев, него родился сын.

В шутку Александр сказа, что единственное, чего ему не удалось сделать -это вырастить племенного быка. При этом Домогаров не смог выделить самую важную роль. Он отметил, что каждый из проектов, в котором принял участие, для него является "ребенком", а нелюбимых детей у него нет.