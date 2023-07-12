Актёр Радзюкевич высказался об уехавших за рубеж из РФ российских артистах

Актёр театра, кино, телевидения, режиссер Эдуард Радзюкевич уехавших за рубеж граждан РФ считает предателями, если они поливают свой народ и свою страну грязью.

По словам известного сценариста, нельзя допустить возвращения людей, перебравшихся за границу, снова на экраны отечественного телевидения.

«Не ровен час, они вновь появятся в общественном пространстве, начнут с экранов вещать. Этого нельзя допускать!» — возмутился артист.



Радзюкевич также поделился мнением, что россияне их не простят.

«Зря надеются, что после возвращения на родину у них прежняя жизнь будет», — добавил Радзюкевич.