Фестиваль Лаймы Вайкуле могут ждать неожиданные трудности. Билеты на это мероприятие продаются, однако артисты не подтвердили свое участие в нем.

Хэдлайнер фестиваля Алла Пугачева также не подтвердила появление на сцене. Все больше опальных артистов, в том числе Семен Слепаков*, Андрей Макаревич* и Максим Галкин* делятся своими планами, не связанными с большим концертом в Юрмале. Единственным заявленным исполнителем является Андрей Данилко.

Даже если Примадонна приедет на фестиваль, это ситуацию не спасет. Интерес к фестивалю упал, а организаторам трудно привлечь внимание зрителей и инвестиции спонсоров.

Мероприятие, основанное наподобие "Новой волны", не является привлекательным для бизнеса. Фестиваль не может похвастаться таким же уровнем финансирования и интереса. Организаторы столкнулись с финансовыми трудностями, поскольку денежные средства, которые могут собрать, не покрывают даже половину расходов. Это вызывает сомнения в будущем музыкальном празднестве Лаймы Вайкуле.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.