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Иван Ургант покинул Россию и улетел в Исландию

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Иван Ургант покинул Россию и улетел в Исландию
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Фото из открытых источников

Телеведущий, актер, шоумен Иван Ургант в своих своих соцсетях опубликовал шуточный видеоролик из Исландии. Оказывается, он улетел на днях из России на отдых за рубеж.

На размещенном ролике шоумен, который едет по равнине, исполнил переделанную «Песню мушкетеров» из популярной советской картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича под навзанием «Д'Артаньян и три мушкетера».

«Опять скрипит потертое седло,

И ветер холодит былую рану.

Куда Вас, сударь, занесло,

Неужто Вам Рейкьявик по карману?

Потра-потра-потратили 48 тысяч», — поет ведущий.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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