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Юморист Валерий Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата-близнеца

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Юморист Валерий Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата-близнеца
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Фото из открытых источников

В Ярославле состоялся фестиваль детского и семейного кино "В кругу семьи". Среди приглашенных знаменитостей оказался юморист Валерий Пономаренко. Он потерял брата-близнеца Александра, который скончался от рака.

Для Валерия это появление на публике стало первым без близкого человека. Комик пробует проводить сольные гастроли и выступать с новой программой. Показал ее Валерий в Ярославле.

По словам юмориста, ему, как и зрителям, трудно привыкнуть, что на сцене он один, и нет "братьев Пономаренко". Отчасти из-за того, что выстроено шоу для 2-х человек.

"Наверное, я на правильном пути, через какое-то время все станет на свои места", - сказал артист.

Он добавил, что в трудное время не остался без поддержки. С ним всегда на связи Владимир Винокур и Николай Бандурин.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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