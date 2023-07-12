Юморист Валерий Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата-близнеца

В 2019 году продюсерский центр Максима Фадеева расторг контракт с Наргиз Закировой, после чего ей запретили исполнять песни композитора. Как
Российская исполнительница Анастасия Сланевская (она же певица Слава) недавно уехала на гастроли в Турции. Но там 43-летняя артистка опозорилась
В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две
Максим Фадеев подал в суд на бар в Алматы. Причиной иска стало выступление узбекской певицы Наргиз Закировой вне его продюсерского центра, которое
В конце апреля Бедрос Киркоров заявил, что планирует развестись с женой Людмилой после 26 лет брака. В «Секрете на миллион» отец поп-короля
Татьяна Веденеева раскрыла секрет молодости. Актриса перечислила несколько факторов, которые помогут оставаться молодым. Как призналась звезда, она