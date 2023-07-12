Юморист Валерий Пономаренко впервые вышел на сцену после смерти брата-близнеца

В Ярославле состоялся фестиваль детского и семейного кино "В кругу семьи". Среди приглашенных знаменитостей оказался юморист Валерий Пономаренко. Он потерял брата-близнеца Александра, который скончался от рака.

Для Валерия это появление на публике стало первым без близкого человека. Комик пробует проводить сольные гастроли и выступать с новой программой. Показал ее Валерий в Ярославле.

По словам юмориста, ему, как и зрителям, трудно привыкнуть, что на сцене он один, и нет "братьев Пономаренко". Отчасти из-за того, что выстроено шоу для 2-х человек.

"Наверное, я на правильном пути, через какое-то время все станет на свои места", - сказал артист.

Он добавил, что в трудное время не остался без поддержки. С ним всегда на связи Владимир Винокур и Николай Бандурин.