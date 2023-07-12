Лена Катина показала фото новорожденного сына, раскрыв его рост и вес

Солистка популярной группы t.A.T.u. родила ребенка в клинике акушерства и гинекологии им. Снегирева. 38-летняя Лена Катина опубликовала фото новорожденного сына. На снимке она лежит на кровати, при этом обнимает малыша и улыбается в камеру. Лицо мальчика певица прикрыла смайликом.

«Всем привет! Спешу поделиться счастьем. 11.07.2023 года во второй раз стала мамой! Столько эмоций словами не передать. Поздравляю нашего папу! Демьян ростом 52 сантиметра и весом 3 кг 290 граммов. Ну что же, добро пожаловать!» — написала Лена.

Катина отметила, что чувствует себя хорошо. Они вместе с сыном отдыхают в индивидуальной палате и набираются сил. О рождении Демьяна сообщил его отец. Счастливый бизнесмен показал кадр из родильной палаты. 41-летний Дмитрий Спиридонов поблагодарил жену за исполнение его мечты.