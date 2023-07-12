Любовь Толкалина похвасталась телом в черном купальнике

Актриса Любовь Толкалина поделилась новыми снимками с поклонниками. Речь идет о рекламной публикации артистки. В личном микроблоге она показала свою фигуру в черном купальнике.

В кадре Толкалина позирует у воды и на балконе. Для съемок она отдала предпочтение черному монокини со светлыми вставками на талии. Акцент Любовь сделан на оголенную спину и шляпу, которую держала в руках.

"Косы расплетаем, венки плетем и шляпы надеваем, дальше достаем любимые купальники и в водоем!" -оставила она подпись под фото.

Волосы 45-летней звезды были распущены. На некоторых фотографиях они даже были еще влажными. Также селебрити продемонстрировала естественную красоту, отказавшись от макияжа.