Лолита Милявская рассказала историю хита, который она исполняла вместе с Александром Цекало

Лолита Милявская поделилась историей о роли, которую в ее карьере сыграла Алла Пугачева. Их знакомство произошло тога, когда певица была солисткой кабаре-дуэта "Академия" и выступала совместно с Александром Цекало. Артистка подтвердила, что далеко не всех приглашали на ежегодные "Рождественские встречи" Примадонны.

Лолита также не всегда принимала участие в шоу, хотя у них с Примадонной были хорошие отношения. Она всегда принимала решения Аллы Борисовны, которая имела полное право выбирать, кого приглашать на мероприятие. По словам исполнительницы, не все композиции подходили под формат "Рождественских встреч".

"Это режиссерский проект Аллы Борисовны, она имела полное право! Конечно же, может быть, кто-то был обижен. Я не обижалась", - сказала Милявская.

Она вспомнила, как ее хит появился благодаря Пугачевой. Произошло это в 1999 году, когда шла подготовка к "Рождественским встречам". "Академия" не могла предложить новый хит, а Пугачева отдала участникам дуэта песню "Маленький", которую планировала исполнить.

Лолита добавила, что Примадонна помогала им с Цекало зарабатывать, а без поддержки Пугачевой кабаре-дуэту было бы трудно прокормиться, особенно после участия в ее летнем туре.