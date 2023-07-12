Надежда Ангарская рассказала, как в Новгороде собака спасла девочку от маньяка

На ТВ-3 стартует передача о четвероногих питомцах. Звезда Comedy Woman любит животных. Надежда Ангарская рассказала, что, когда ей предложили стать телеведущей программы, не смогла отказаться.

Для певицы близка эта тема. У нее есть опыт взаимоотношений с домашними питомцами. Звезда считает их членами семьи.

Сняты несколько эфиров. Теледива поделилась несколькими историями о животных, которые проявили героизм.

Одна собака из Нижнего Новгорода боялась мужчин, однако это ей не помешало спасти от маньяка девочку. А в Саратове мужчина уснул с включенным телевизором. Отважный кот разбудил хозяина во время пожара, произошедшего в квартире. В Томской области кот Семен спас хозяина от смерти под завалами, когда обвалился потолок в квартире, - вспоминает экс-КВНщица.