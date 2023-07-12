Наталья Бочкарева: чем запомнилась умершая дочь экс-губернатора

Сегодня, 12 июля, стало известно о смерти единственной дочери экс-губернатора Василия Бочкарева. Наталья жила в Москве, о ней изредка вспоминали СМИ после громких историй, героиней которых становилась.

В 2011 году она уехала в Пензу, а ее квартиру на ул. Трехгорный Вал в Москве обворовали. Преступники знали, в чью квартиру они лезли. Но денег дома женщина не хранила. Добычей воров стали два мобильных телефона Vertu, шесть наручных швейцарских часов и ювелирные украшения.

В 2021 году Наталья призналась в потери крупной суммы денег. 16 миллионов рублей Бочкарева отдала гадалке. Та обещала решить ее личные проблемы. Мошенничеству предшествовал конфликт женщины с возлюбленным. Она подозревала любовника в изменах, на своем Maybach его преследовала, но тот стал угрожать и проколол ей колеса в авто.

Бочкарева вела активно соцсети, размещая фото красивой жизни. Блогеры обращали внимание на откровенные наряды, в которых она представала на фото.