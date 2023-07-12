Наталья Штурм описала, что «хорошо проводила время» с Романом Абрамовичем

Недавно Наталья Штурм отметила день рождения. 28 июня певице исполнилось 57 лет. Праздник артистка отметила в компании родных и близких в Грузии.

Журналисты «МК» пообщались с именинницей. Она откровенно рассказала о своей жизни и была очень откровенной. В том числе Штурм поведала о том, как проводила время с Романом Абрамовичем.

Рома был очень щедрый, хороший, добрый парень. Мне было тогда 15 лет. Многие моменты, которые между нами случились, я забыла. О том, что ухаживал за мной Абрамович, узнала на встрече одноклассников. Девчонки мне говорят: «помнишь, как Абрамович твой портфель носил?» Я тогда удивилась. Они рассказали, что он стал олигархом, вхож к Ельцину. Посмотрела снимки: точно, Ромка. Не знала, что стал олигархом.

По словам Натальи, они с Романом очень хорошо проводили время вместе. Сам парень тогда ничем не выделялся среди других:

Мы с ним занимались математикой, он помогал всегда мне. Я видела в нем хорошего парня. Каким был, таким сейчас и остался.