Олег Басилашвили: «СВО никогда не завершится, потому что коней на переправе не меняют»

Олег Басилашвили остро переживает то, что происходит сейчас в России и мире. 88-летний артист успел пожить в разные исторические эпохи.

Актер помнит хорошо времена коммунизма, перестройку, становление российского суверенитета. Сейчас народный артист переживает из-за того, что происходит на Украине. У Олега Валериановича по этому вопросу есть свое мнение.

СВО не завершится никогда, потому что на переправе коней не меняют. Ради этого все было сделано, на мой взгляд. Будут с места на место скакать, - завил Басилашвили.