Певица Бьянка призналась, что перенесла серьезную операцию

Российская исполнительница R&B Бьянка сообщила, что в настоящее время находится не в лучшей физической форме. У певицы были диагностированы грыжа диска позвоночника, стеноз позвоночного канала, плоскостопие. Об этом сама звезда рассказала в интервью Ютуб-каналу FAMETIME TV.

Артистке пришлось перенести серьезную операцию. Причину хирургического вмешательства она не захотела раскрывать.

Недавно сделали операцию, очень тяжелую. На восстановление ушло целых полтора месяца, сейчас все в порядке, - сказала Бьянка.

По признанию знаменитости, ее состояние ухудшилось из-за неправильного питания, а также тяжелых физических нагрузок. Бьянка употребляла кефир, занимаясь спортом дважды в день. Сейчас она продолжает восстановление здоровья и благодарит всех поклонников за поддержку.