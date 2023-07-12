Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении VK Fest в Москве

Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) назвала провокацией догадки, что на выступлении в ходе фестиваля VK Fest она несколько раз произнесла антивоенное высказывание прямо со сцены.

На фестивале, который проходил 16 июля, артистка спела новую песню «Место». В ней она произнесла фразу, созвучную с антивоенной, «нет монет». Пользователи думают, что таким образом певица высказалась против СВО.

По словам Zivert, ее пытаются уличить в отъезде за границу, однако она работает и живет по-прежнему в РФ «для любимых слушателей».

«В сотый раз скажу, что ровно месяц писали альбом. Композиция "Место", которая туда войдет, имеет глубокий смысл, глубже, чем диванные критики и СМИ в нее хотят вложить. Каждый человек мечтает о месте, где нет монет, не важен цвет, где свет. Мое творчество об этом!» — сказала звезда.