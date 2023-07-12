Yandex.RTB

Певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении VK Fest в Москве

Image 16+

Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) назвала провокацией догадки, что на выступлении в ходе фестиваля VK Fest она несколько раз произнесла антивоенное высказывание прямо со сцены. 

На фестивале, который проходил 16 июля, артистка спела новую песню «Место». В ней она произнесла фразу, созвучную с антивоенной, «нет монет». Пользователи думают, что таким образом певица высказалась против СВО.

По словам Zivert, ее пытаются уличить в отъезде за границу, однако она работает и живет по-прежнему в РФ «для любимых слушателей».

«В сотый раз скажу, что ровно месяц писали альбом. Композиция "Место", которая туда войдет, имеет глубокий смысл, глубже, чем диванные критики и СМИ в нее хотят вложить. Каждый человек мечтает о месте, где нет монет, не важен цвет, где свет. Мое творчество об этом!» — сказала звезда.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
7DAYS. RU: Подольская покинула Преснякова без сожалений

Сегодня, 09:26

Актер из РФ Павел Прилучный уехал на морское побережье без жены Брутян и маленького сына Микаэля

Сегодня, 08:38

Лию Ахеджакову в спектакле московского Театра Наций заменит актриса из Татарстана

Сегодня, 08:06

Новый «Ночной дозор»: сериал «Библиотекарь» стоит обязательно посмотреть

Сегодня, 07:58

Сыгравший Полежайкина актер Казаков объяснил отказ от съемок в новом сезоне «Папиных дочках»

Сегодня, 07:55

«Лента.ру» назвала топ-10 лучших телесериалов в первом полугодии 2023-го года

Сегодня, 07:31

Варум встретила гостей в домашнем виде: фотографии с закрытой вечеринки Агутина

Вчера, 22:01

Сын Орбакайте вновь отправился в долгое и тяжелое путешествие

Вчера, 21:54

Татьяна Маркова впервые после смерти сына возобновила певческую карьеру

Вчера, 21:12

Продюсер Рудченко: Земфира за границей выступает только для эмигрантов

Вчера, 21:05

Певица Наргиз заявила, что ее работе помешала любовница Макса Фадеева

Вчера, 21:00

«Sport-Express» назвал ТОП-10 лучших фильмов 2022-го года, которые должен посмотреть каждый

Вчера, 20:45

SHAMAN отказался от предложения Владимира Киселева поехать выступать на фронт

Вчера, 20:38

Актриса РФ Жанна Эппле встретила 59-й день рождения в больнице

Вчера, 14:40

МК: Найден способ выращивать у людей новые зубы

Вчера, 14:37

Выяснилось, что не так с райдером Маши Распутиной

Вчера, 14:16

В Сети проинформировали, кто должен был сыграть «Интердевочку» вместо Елены Яковлевой

Вчера, 14:09

Певица Наргиз заявила, что продолжит исполнять песни Фадеева

Вчера, 14:04

Певица Наргиз Закирова планирует выпустить песню на украинском языке

Вчера, 13:55

Живущая в США дочь Леонида Агутина в юбилей отца поделилась редким архивным фото

Вчера, 09:20

Эрнсту объявили ультиматум после ухода Урганта
  • 17-07-2023, 20:50

Эрнсту объявили ультиматум после ухода Урганта

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем,

Раскрыты обстоятельства смерти киноактера Александра Орловского
  • 17-07-2023, 19:49

Раскрыты обстоятельства смерти киноактера Александра Орловского

Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина

Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша
  • 17-07-2023, 07:01

Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша

Василий Ливанов рассказал о том, как они с коллегами балагурили и разыгрывали друг друга. От Михаила Державина и Александра Ширвиндта чаще всего

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР
  • 16-07-2023, 20:19

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР

Как бы ни нравились нам голливудские блокбастеры и европейские новинки, иногда хочется посмотреть проверенную классику. Предлагаем подборку самых

Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото
  • 17-07-2023, 09:21

Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото

Лера Кудрявцева не так давно отправилась с семьей в Болгарию. Там знаменитая ведущая посетила грязевой курорт. Забавные кадры с отпуска она

Глава Башкирии Хабиров встретился с «двойником» Бодрова
  • 16-07-2023, 20:04

Глава Башкирии Хабиров встретился с «двойником» Бодрова

Во время визита в Салаватский рацон, где проходит Всероссийский фестиваль по спортивному туризму, глава Башкирии Радий Хабиров встретил случайно

Интересная информация