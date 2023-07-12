Подруга Ксении Бородиной рассказала о проблемах с бизнесом покойной Натальи Бочкаревой

Утром стало известно о загадочной смерти Натальи Бочкарёвой, дочери экс-губернатора Пензенской области. Смерть бизнесвумен очень странная и загадочная, поскольку она не жаловалась на здоровье. Женщину обнаружили мертвой в собственной квартире в столице. Следов насильственной смерти не было обнаружено.

О том, что смерть Натальи связана с криминалом, сообщила подруга Ксении Бородиной Ангелина Дубровская. По словам менеджера, у Бочкаревой было много проблем, которые связаны с бизнесом и партнерами. После смерти отца Наталью похищали несколько раз, ей угрожали ей, отняли бизнес вследствие рейдерского захвата.

«Мы общались. Наташа писала, но не могла встретиться с ней. Она попросила помочь с выходом на СМИ, теперь сама вышла… Говорила, что партнеры сделали рейдерский захват фирмы, все отжали. Жаловалась, что после смерти папы ее похищали и держали в подвале. По рассказам можно было написать боевик», - заявила Дубровская.