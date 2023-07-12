Максим Фадеев подал в суд на бар в Алматы. Причиной иска стало выступление узбекской певицы Наргиз Закировой вне его продюсерского центра, которое сопровождалось громким скандалом.

По условиям договора, который был заключен между продюсерским центром и артисткой с 2019 года, Наргиз лишена возможности исполнять композиции Фадеева.

"Какое-то время она вела себя сдержанно и, несмотря на запрет, продолжала их исполнять. На это я закрывал глаза. Переломным моментом стали слова о России и жителях страны, после которых ей запретили на 50 лет въезд в страну. Непонятно, почему в репертуаре Наргиз по сей день песни на "вражеском" русском языке? Почему не переходит на узбекский в музыке?", - возмутился продюсер.

Фадеев добавил, что знал о предстоящем концерте 26 мая в одном из баров Алматы. Речь идет о The Friend Bar and Terrace, где Наргиз планировал петь его музыку. Факт нарушения со стороны администрации заведения был зафиксирован. Теперь владельцы ответят за свои действия по закону. Макс предупредил, что будет подавать иски против всех заведений, где Закирова попытается выступать с его репертуаром.