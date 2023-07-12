«Проклял на латыни»: Караулова рассказала о первой встрече с уволенным Дибровым

Весной этого года стало известно о том, что Дмитрий Дибров больше не будет вести программу "Кто хочет стать миллионером?". Для россиян эта новость стала большой неожиданностью. Также зрителей удивило появление Юлианны Карауловой в кресле ведущего.

Впрочем, это стало сюрпризом для самой певицы. Как призналась Караулова, она никогда не планировала становиться телеведущей. До начала съемок Юлианна не знала, как к этому отнесся экс-ведущий игры "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров. Когда артистка впервые встретилась с шоуменом, она спросила о возможной ненависти.

"Хотела узнать, не ненавидит ли он меня или все ли в порядке. Он мне кучу приятных слов наговорил, пожелав удачи", – вспоминает девушка.

После того, как Каралова попросила Диброва ее благословить, Дмитрий тихо произнес какие-то слова на латыни.

"Не знаю, может быть, проклял, но вроде нет", – пошутила исполнительница.